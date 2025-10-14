'Surfer komt kilometers van kust Texel in de problemen, zit vast op wad'

Een windfoiler is dinsdagmiddag kilometers uit de kust van Texel van het wad gered door de KNRM. De man kwam in de problemen op de Waddenzee voor De Cocksdorp, waarop de reddingsdiensten met spoed uitrukten. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

Rond 13.15 uur kwam de melding binnen van een persoon in nood op het wad. Zowel het kusthulpverleningsvoertuig als de reddingsboten van De Koog en Oudeschild werden gealarmeerd. De surfer zat vast op een wad op een afgelegen stuk van de Waddenzee, aldus de correspondent.

Na zo'n drie kwartier wist de KNRM de man te bevrijden. Hij werd aan boord genomen en weer aan land gebracht. De surfer kwam met de schrik vrij en maakte het goed. Volgens de KNRM is hij daarna zelfs weer verder gegaan met surfen.