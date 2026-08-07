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Surfer (58) omgekomen bij ongeval met bootje op Schildmeer

Ongeluk

Vandaag, 09:19

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Een 58-jarige surfer is donderdagmiddag overleden bij een ongeval met een bootje op het Schildmeer in Steendam (Groningen). Dat meldt de politie vrijdag. Een 19-jarige man is aangehouden.

De politie ontving donderdag rond 15.50 uur een melding van een ongeval tussen een surfer en een bootje. In eerste instantie meldde de politie dat de surfer ernstig gewond raakte. Later maakte de politie bekend dat de surfer uiteindelijk ter plaatse is overleden.

Verdachte is verhoord

De 19-jarige verdachte uit Eemsdelta is verhoord door de politie. Welke rol de man speelde bij het ongeval, is niet bekendgemaakt. De Landelijke Expertise en Operaties van de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Door Redactie Hart van Nederland
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