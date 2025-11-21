Terug

Stroomstoring in Drenthe, meer dan 10.000 adressen getroffen

Ongeluk

Vandaag, 19:36 - Update: 47 minuten geleden

Een groot gebied in Drenthe is vrijdagavond getroffen door een stroomstoring. Netbeheerder Enexis meldt dat meer dan 10.000 adressen last hebben gehad van de storing.

Het getroffen gebied ligt tussen Assen en Hoogeveen en strekt zich ongeveer uit van Noordwolde in het westen tot Schoonoord in het oosten. Enexis meldt dat het gaat om een "spontane storing".

De netbeheerder had de storing rond 20.25 uur verholpen. De oorzaak was een kapotte transformator.

Door ANP

