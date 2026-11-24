Een auto is dinsdag op de Broekseweg in het Zuid-Hollandse Strijen meerdere keren over de kop geslagen. Het voertuig vloog daarbij meters door de lucht en kwam uiteindelijk ondersteboven in het gras naast de weg terecht. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De auto raakte zwaar beschadigd en brokstukken lagen verspreid over de berm. Mogelijk is de bestuurder uit de bocht gevlogen, maar hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

Ook is nog onbekend hoe ernstig de verwondingen van de bestuurder zijn.