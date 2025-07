80-jarige fietsster in kritieke toestand na aanrijding door auto

Een vrouw van 80 is in Sliedrecht gewond geraakt toen zij werd aangereden op de fiets. Ze is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde volgens de politie op de Deltalaan in Sliedrecht. De fietsster werd aangereden door een auto. 'Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht. De weg zal hierdoor nog enkele uren dicht zijn', schrijft de politie op X.