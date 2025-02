Sleepboot botst op zeeschip in Rotterdam: vijf mensen onwel

In de Rotterdamse haven is in de nacht van zaterdag op zondag een sleepboot gebotst tegen een zeeschip. Bij het plaatsen van pompen daarna, om de sleepboot drijvend te houden, raakten vijf mensen onwel doordat daar CO2 bij vrijkwam. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio wordt onderzocht hoe die aanvaring kon gebeuren.

De botsing gebeurde rond 02.00 uur. Omdat de sleepboot dreigde te zinken, duwden andere schepen de boot tegen de wal om stabiel te blijven. Daarbij is flink gas gegeven en die gassen drongen in de sleepboot waar mensen al meteen bezig waren pompen te plaatsen. Volgens de woordvoerster maken de vijf het goed.

Naar de oorzaak van de aanvaring wordt onderzoek gedaan.

ANP