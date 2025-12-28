Sipke (69) en zijn vrouw Eefje (67) raakten zwaargewond bij ballonongeluk in De Hoeve

Ze raakten afgelopen 13 augustus zwaargewond door een ongeluk met de luchtballon waarin ze zaten. De mand kwam met harde landing op de grond, stuiterde rond en daardoor werden diverse van de 34 ballonvaarders uit de mand geslingerd. Wat een prachtig bedrijfsuitje had moeten worden, veranderde in een vreselijk drama.

Nu zijn Sipke Hiemstra (69) en zijn echtgenote Eefje (67) eindelijk weer thuis. Na maanden van revalideren zijn ze weer thuis in Easterein en doen ze hun verhaal aan Hart van Nederland. “We realiseren ons dat het allemaal heel anders had af kunnen lopen. De vrouw die naast ons in de mand zat, kan het niet meer navertellen.”

Wil je weten hoe het nu gaat met Sipke en Eefje? Dat zie je in bovenstaande video.