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Vrachtwagen gekanteld op N9 Sint Maartenszee, 'chauffeur week uit voor dier'

Ongeluk

Vandaag, 09:17

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Een vrachtwagen is woensdagochtend gekanteld op de N9 ter hoogte van Sint Maartenszee. Dat meldt de ANWB. Volgens een correspondent ter plaatse moest de chauffeur uitwijken voor een dier. De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 06.15 uur. De vrachtwagen moest mogelijk uitwijken voor een dier in de berm, kantelde en school vervolgens richting de parallelweg, aldus de correspondent. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De brandweer heeft de chauffeur uit het voertuig gehaald. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Weg in beide richtingen dicht

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De weg is in beide richtingen dicht tussen 't Zand en Sint Maartensvlotbrug.

Door Redactie Hart van Nederland
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