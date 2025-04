Scooterrijder (32) belandt in Rotterdamse sloot en overlijdt

Een scooterrijder is vrijdag in Rotterdam-Zuid om het leven gekomen toen het slachtoffer door nog onbekende oorzaak in een sloot belandde op de Charloisse Lagedijk in de wijk Charlois, meldt de politie. Het slachtoffer is een 32-jarige man uit Rotterdam.

Vermoedelijk reed de man ergens tegenaan. De toedracht wordt onderzocht. Er zijn geen aanwijzingen dat het gaat om een misdrijf of dat bij het ongeluk andere mensen of voertuigen betrokken waren.

