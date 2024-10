Scooterrijder (16) overleden na aanrijding met tractor Dirksland

Een 16-jarige jongen uit Goeree-Overflakkee is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen na een verkeersongeluk, meldt de politie vrijdag. Het slachtoffer reed donderdagavond op zijn scooter toen hij in aanrijding kwam met een tractor op de Noorddijk in het Zuid-Hollandse Dirksland.

De jongen werd na het ongeluk zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De tractorbestuurder is door de politie gehoord, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

ANP