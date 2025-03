Scooter botst op kinderwagen Zutphen, baby gewond naar ziekenhuis

Een baby is zaterdagavond gewond geraakt bij een botsing in Zutphen. Aan de Bronsbergen liep een stel met een kinderwagen langs de weg toen een onoplettende scooterrijder op hen inreed. De bestuurder, een 31-jarige man uit Warnsveld, is aangehouden. De baby is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 19.15 uur. Na het incident weigerde de scooterrijder mee te werken aan een adem- en speekseltest, die controleert op het gebruik van alcohol of drugs. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. Hij wordt verdacht van roekeloos rijgedrag en rijden onder invloed. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. De ouders van het kindje bleven bij het ongeluk ongedeerd.