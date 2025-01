Automobiliste in paniek en bezorgscooter in problemen op A12

Op de A12 bij Den Haag zorgden zaterdagavond twee incidenten op vrijwel dezelfde plek voor opmerkelijke taferelen. Een automobiliste kwam in de problemen toen ze per ongeluk de snelweg op reed en niet verder durfde. Waar de ene bestuurder moeite had met verder rijden had de ander er geen erg in. Een bestuurder van een bezorgscooter, die niet de snelweg op mag, kreeg een boete van de politie.

De bestuurder van de scooter stopte vlak na de oprit Bezuidenhout. Volgens de politie volgde hij zijn navigatiesysteem, dat hem kennelijk de snelweg op stuurde. Agenten gaven de man een boete van 280 euro en lieten zijn scooter wegslepen naar een veilige locatie.

Onder begeleiding

De automobiliste stond stil op de vluchtstrook omdat ze niet verder durfde te rijden. Rijkswaterstaat schoot haar te hulp en begeleidde haar naar de eerstvolgende afrit. Vanaf daar kon ze haar weg veilig vervolgen.