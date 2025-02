Schipholtunnel afgesloten na ernstig ongeluk met meerdere voertuigen

De Schipholtunnel op de A4 richting Amsterdam is dicht omdat er een ongeluk is gebeurd met twee voertuigen. Een auto is hierbij over de kop geslagen.

De politie meldt dat twee bestuurders naar het ziekenhuis zijn gebracht, het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn.

Bij het ongeluk zijn hulpdiensten ingezet, waaronder een traumahelikopter. Het verkeer wordt omgeleid via de A5 en A9.

ANP

Beeld: HFV / MizzleMedia