Schip raakt lek en dreigt te zinken in de Waal bij Nijmegen

In de Waal tussen Nijmegen en Beuningen is een vrachtschip aan het zinken, dat meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid dinsdag. Het schip heeft onder water iets geraakt en is daardoor lek geslagen.

De aanvaring gebeurde dinsdagochtend rond 10.00 uur. Bij de botsing zijn geen gewonden gevallen, bevestigt een woordvoerster van de veiligheidsregio. Of de bemanning inmiddels van boord is gehaald, kon ze niet zeggen, maar ze benadrukt dat iedereen veilig is.

Afvoeren

Vanwege het binnenstromende water kan het schip mogelijk gaan hellen. Twee boten zijn ter plaatse om het schip te stabiliseren totdat een bergingsbedrijf het kan afvoeren, aldus de veiligheidsregio.

ANP