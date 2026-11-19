Op de doorgaans rustige Celebeslaan in Eindhoven is donderdagavond een fietser ernstig gewond geraakt, doordat de persoon in kwestie werd geschept door een racende auto. De Celebeslaan is een korte en bosrijke fietsstraat, waar automobilisten zich als gast behoren te gedragen. De aanrijding was zo heftig, dat er een traumahelikopter werd opgeroepen.

Aan het ongeval zou een verkeersruzie tussen twee automobilisten zijn voorafgegaan bij de Berenkuil, ongeveer een kilometer van de plek van het ongeluk. De bestuurder van de Ford zou daar zijn aangereden door een andere automobilist, die vervolgens wegreed. Daarop werd de achtervolging ingezet.

Macht over het stuur verloren

Tijdens de race verloor de bestuurder de macht over het stuur en schepte de fietser. De Ford-bestuurder is aangehouden, de andere automobilist is nog niet gevonden.

De politie roept deze bestuurder op zich te melden. Ook zoekt de politie getuigen die de ruzie bij de Berenkuil hebben gezien.