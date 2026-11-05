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Dode bij ernstig ongeval in Rumpt: auto vliegt in brand na botsing

Ongeluk

Vandaag, 08:02

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Bij een ernstig ongeval op de Haaftenseweg in het Gelderse Rumpt is woensdagavond een persoon om het leven gekomen. Een auto botste tegen een boom en vloog vervolgens in brand.

Het ongeval werd rond 22.15 uur gemeld. Meerdere ambulances en brandweerkorpsen werden opgeroepen. Toen de hulpdiensten aankwamen, stond de personenauto in brand.

Onderzoek naar identiteit

Voor zover bekend zat er één persoon in het voertuig. Er is nog niets bekend over de identiteit van het slachtoffer. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Door Redactie Hart van Nederland
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