Maaltijdbezorger overleden na ongeluk met tram in Rotterdam

In Rotterdam is een scooterrijder overleden na een aanrijding met een tram. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Volgens de woordvoerder van de politie kwam de scooterrijder onder de tram terecht aan de Laan op Zuid. "De persoon is daarbij komen te overlijden." Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Op beelden is te zien dat het om een maaltijdbezorger ging.

Een redacteur van Hart van Nederland ter plaatse meldt dat er tientallen politiebusjes en busjes van vervoerbedrijf RET bij het ongeval staan. Ook de brandweer, ambulance en traumahelikopter waren ter plaatse. Meer dan honderd mensen zijn komen kijken. Het gebied waar het ongeval heeft plaatsgevonden, is ruim afgezet.

Door het ongeval is het tramverkeer in de stad ontregeld. Op de lijnen 2, 3 en 5 moeten reizigers rekening houden met extra reistijd en een overstap, meldt vervoerder RET.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt onderzocht.