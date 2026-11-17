Een 54-jarige scooterrijder uit Rotterdam is dinsdagavond ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Tjalklaan in Rotterdam. De man werd rond 18.00 uur geschept door een witte Volkswagen Golf die volgens de politie met hoge snelheid reed. De automobilist ging er na de botsing vandoor en liet het slachtoffer gewond achter. De politie is dringend op zoek naar de bestuurder.

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De auto kwam vanaf de afrit van de A20 en reed via de Tjalklaan vrijwel direct de oprit naar de snelweg weer op. Daarbij werd de scooterrijder geraakt. Het slachtoffer was na het ongeluk aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat de beschadigde scooter op zijn kant in het gras ligt.

De politie is op zoek naar een witte Volkswagen Golf 8, die mogelijk flinke schade heeft opgelopen door de aanrijding. De auto is voor zover bekend nog niet gevonden. Ook heeft de politie nog geen signalement van de bestuurder. De politie roept mensen die een dergelijke auto met aanzienlijke schade hebben gezien of weten wie de bestuurder is op zich te melden.

Afrit A20 afgesloten voor onderzoek

Na het ongeluk werd de afrit van de A20 afgesloten voor onderzoek. De politie heeft het gebied aangemerkt als plaats delict en doet onderzoek om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Mensen die meer informatie hebben over het ongeluk, kunnen de politie bellen via 0900-8844. Anoniem een tip doorgeven kan via 0800-7000.