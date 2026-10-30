Motorrijder (56) uit Vlaardingen overleden na botsing met fatbike in Rotterdam

De motorrijder die donderdag om het leven kwam bij een botsing met een fatbike in Rotterdam-Pernis, is een 56-jarige man uit Vlaardingen. Bij het ongeluk raakte ook een tweede persoon zwaargewond. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Het ongeluk gebeurde donderdag rond 17.30 uur op de Vondelingenweg, ter hoogte van de Seattleweg. De motor en de fatbike raakten bij de botsing allebei zwaar beschadigd.

De hulpdiensten rukten massaal uit na het ongeluk. Drie ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te verlenen aan de slachtoffers.

Politie doet onderzoek

Hoe de motor en de fatbike met elkaar in botsing konden komen, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Vooralsnog is niemand aangehouden.