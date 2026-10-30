OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Motorrijder (56) uit Vlaardingen overleden na botsing met fatbike in Rotterdam

Ongeluk

Vandaag, 10:35

Link gekopieerd

De motorrijder die donderdag om het leven kwam bij een botsing met een fatbike in Rotterdam-Pernis, is een 56-jarige man uit Vlaardingen. Bij het ongeluk raakte ook een tweede persoon zwaargewond. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Het ongeluk gebeurde donderdag rond 17.30 uur op de Vondelingenweg, ter hoogte van de Seattleweg. De motor en de fatbike raakten bij de botsing allebei zwaar beschadigd.

De hulpdiensten rukten massaal uit na het ongeluk. Drie ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te verlenen aan de slachtoffers.

Politie doet onderzoek

Hoe de motor en de fatbike met elkaar in botsing konden komen, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Vooralsnog is niemand aangehouden.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.