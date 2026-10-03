Fietser (40) overleden na botsing met auto in Rotterdam

Een 40-jarige Rotterdammer is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden na een aanrijding met een auto op het Oostmolenerf in Rotterdam. Het ongeluk gebeurde net na 00.30 uur. De 30-jarige bestuurder van de auto, eveneens uit Rotterdam, is aangehouden.

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Na de botsing werd de fietser op straat gereanimeerd. Meerdere ambulances en een mobiel medisch team kwamen ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten.

Sporenonderzoek

De politie heeft de plek van het ongeluk afgeschermd en doet uitgebreid sporenonderzoek. De aangehouden automobilist wordt door de politie verhoord.

Het onderzoek naar de toedracht van de aanrijding loopt.