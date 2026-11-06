A4 richting Rotterdam dicht na botsing met meerdere voertuigen

De A4 is vrijdagmiddag afgesloten in de richting van Rotterdam na een ongeluk bij Delft. Er waren meerdere voertuigen bij betrokken en in ieder geval één persoon raakte gewond. De weg is nog tot 18.00 uur afgesloten voor politieonderzoek.

Bij de aanrijding waren een personenauto, een bestelbus en een vrachtwagen betrokken. Volgens een correspondent ter plaatse zat het slachtoffer bekneld in de personenauto. Hij is door de brandweer bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen.

Verderop stonden nog twee bestelbussen met lichtere schade. Het lijkt erop dat die op elkaar zijn gebotst. Hoe de botsingen zijn ontstaan en hoe ze met elkaar samenhangen, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

Omrijden via A13 en A20

Rijkswaterstaat adviseert verkeer van Den Haag naar Rotterdam om te rijden via de A13 en de A20. De A4 gaat naar verwachting rond 18.00 uur weer open.