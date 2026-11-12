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Oeps! Bestelbus belandt boven op geleiderail in Rotterdam

Ongeluk

Vandaag, 12:34

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Een opmerkelijk ongeluk op de Laan op Zuid in Rotterdam. Een bestelbus is daar boven op een geleiderail terechtgekomen, waardoor de voorkant van het voertuig omhoog kwam te staan. De achterkant bleef op de rail rusten. Niemand raakte gewond bij het aparte ongeval.

Op de rijbaan lagen twee geleiderails vanwege werkzaamheden verderop. Volgens een 112-corrsepondent heeft de laagstaande zon vermoedelijk een rol gespeeld bij het ongeluk. Ook ontbrak er een verkeersbord dat voor de geleiderail had moeten staan. Mogelijk was dit door iemand weggehaald.

Bestelbus weggesleept

De politie heeft de geleiderail na het ongeluk teruggezet. Voor de bestuurder kwam dat echter te laat. De bestelbus moest worden weggesleept.

Het incident zorgde niet voor verdere verkeersproblemen. De rijbaan waarop het ongeluk gebeurde, was vanwege de werkzaamheden namelijk al afgesloten voor het overige verkeer.

Door Redactie Hart van Nederland
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