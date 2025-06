Hoogbejaarde vrouw overlijdt na val in eigen vijver in Rijen

In Rijen is dinsdagmiddag een hoogbejaarde vrouw om het leven gekomen na een val in een vijver. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Het incident gebeurde aan het einde van de middag. De vrouw viel in haar eigen vijver aan de Hooiakker. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen snel ter plaatse. Helaas mocht hulp niet meer baten en ze overleed ter plaatse.

De forensische opsporing doet op dit moment onderzoek naar hoe het incident heeft kunnen gebeuren. De woordvoerder van de politie zegt dat het vermoeden bestaat dat het gaat om een noodlottig ongeval.