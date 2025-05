Ree overleden na aanrijding met motorrijder in Gilze

Op de Chaamseweg in Gilze is maandagochtend vroeg een ree overleden na een aanrijding met een motorrijder. Dat bevestigt de politie dinsdag aan Hart van Nederland. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 05.45 uur toen het dier de weg overstak. De motorrijder kon een botsing niet voorkomen en ging onderuit. Zijn motor gleed nog tientallen meters door na de klap.

De ree overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De motorrijder was aanspreekbaar en bij kennis, maar had verwondingen opgelopen. Over de ernst daarvan is nog niets bekend.