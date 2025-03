Bewoner asielboot Rotterdam gereanimeerd na val in water

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt na een melding van een persoon te water langs de Aelbrechtskade in Rotterdam-West, bij een daar aangemeerde asielboot. Duikers van de brandweer hebben het slachtoffer uit het water gehaald, waarna ter plaatse direct werd gestart met reanimatie, meldt een verslaggever ter plaatse.

Tijdens de reanimatie is het slachtoffer met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het slachtoffer is een mannelijke bewoner van de asielboot, bevestigt de politie aan Hart van Nederland. De politie doet verder onderzoek naar het incident.

Beeld: MediaTV