Ravage in Lijnden: vrachtwagen ramt meerdere auto’s en vernielt glazen wand

Een vrachtwagen heeft woensdagmiddag in Lijnden voor chaos gezorgd na een ongeluk bij de brug over de Ringvaart. De chauffeur ramde meerdere voertuigen en schoot door de vangrails, waarna het voertuig tot stilstand kwam op het fietspad. Dat meldt de politie. De glazen wand op de brug is gedeeltelijk vernield.

Op beelden is te zien dat zeker zes voertuigen, waaronder de vrachtwagen, betrokken zijn bij het ongeluk. Ze zijn allemaal zwaar beschadigd geraakt. Het is nog niet duidelijk hoeveel gewonden er precies zijn en hoe ernstig de verwondingen zijn.

Naast de auto's raakte ook de glazen wand van de brug zwaar beschadigd. Scherven zijn op het fietspad en grasveld aan de Akerdijk terechtgekomen. Voor zover bekend hebben de vallende stukken niemand verwond. Mede omdat er onder dit stuk van brug geen weg of pad loopt.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk verloor de chauffeur de macht over het stuur, maar details zijn op dit moment niet bekend. De politie onderzoekt het ongeluk nog.