Ravage: politieauto die onderweg is naar melding en knalt op andere auto

Een politieauto en een politiewagen zijn op elkaar geknald aan de Sluitersveldsingel in Almelo. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren.

De politie was met spoed onderweg naar een melding, toen het voertuig van de agenten op een kruispunt tegen een andere auto botste. Het kruispunt is afgezet.