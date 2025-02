Ravage na ongeluk in Lelystad: auto's in sloot, drie zwaargewonden

Op de Houtribweg in Lelystad heeft woensdagmiddag een ernstig ongeluk plaatsgevonden waarbij meerdere auto's, een bestelbus en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. Twee auto's belandden in de sloot, en de vrachtwagen kwam half in de berm terecht.

Bij het ongeluk zijn drie mensen zwaargewond geraakt, onder wie een minderjarige, bevestigt de politie aan Hart van Nederland. De hulpdiensten rukten massaal uit: meerdere ambulances, brandweerauto’s, duikteams en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om de slachtoffers uit hun voertuigen te halen. Ook alle voertuigen zijn inmiddels uit het water gehaald.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie heeft de weg afgesloten om onderzoek te doen en de situatie in kaart te brengen.