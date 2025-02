Politieauto botst tegen boom in Middelburg tijdens spoedrit

In de Middelburgse wijk Griffioen is woensdagavond een politieauto tegen een boom gebotst. De agenten waren onderweg naar een spoedmelding met de hoogste prioriteit. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 23.15 uur op de kruising van de Beneluxlaan en de Laan der Verenigde Naties. De politiewagen raakte om een nog onbekende reden van de weg en kwam met flinke schade tot stilstand tegen een boom. Andere voertuigen waren niet betrokken bij het incident. Ondanks de harde klap konden de agenten ongedeerd uit de auto stappen.

Op beelden is te zien dat de schade aan het voertuig flink is. De voorkant van de dienstwagen ligt in diggelen en de ophanging van het rechterwiel is door de klap ontzet. De airbags hebben waarschijnlijk de grootste impact opgevangen, waardoor de agenten ongedeerd bleven.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de zwaar beschadigde dienstauto weg te slepen. Pas rond 00.50 uur was de weg weer volledig vrij.

Het overige verkeer ondervond weinig hinder van het incident. De spoedmelding waarvoor de agenten op weg waren, is door andere eenheden afgehandeld.