Politie zoekt getuigen van fatale aanvaring bij Kudelstaart

De politie zoekt nog meer getuigen na de aanvaring op de Grote Poel in Kudelstaart. Zondag werd daar een 20-jarige man uit De Lier overvaren. Hij overleed later in een ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur in een aangewezen strook waar boten, met een vergunning, snel mogen varen. De bestuurder van de boot, een 21-jarige man uit Aalsmeer, is destijds aangehouden. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar is nog wel verdachte. De mensen in beide boten zijn gehoord.

Het onderzoek is in handen van het Team Verkeersongevallen Analyse van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties. Die roept getuigen op zich te melden. Het gaat dan vooral om mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren, maar nog niet met de politie hebben gesproken.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP