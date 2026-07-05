Familie vindt vermiste jongen (19) overleden terug in sloot

In het water langs de Langeweg in Scherpenisse - gemeente Tholen - is een overleden man van 19 gevonden. De jongeman uit Halsteren was eerder als vermist opgegeven. Toen zijn familie ging zoeken, vonden ze hem in de sloot onder zijn scooter.

'Wij vermoeden een eenzijdig ongeval, maar doen nog nader onderzoek om andere scenario’s uit te sluiten', zegt de politie Zeeland. 'Wij wensen de familie sterkte bij dit enorme verlies.'

De 19-jarige was zondagochtend als vermist opgegeven.