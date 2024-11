Bestelauto in sloot na wilde achtervolging door politie in Klazienaveen

In Klazienaveen is maandagavond een bestelauto in de sloot terechtgekomen na een achtervolging door de politie. De bestuurder van het voertuig was betrokken bij een ongeval, maar besloot toch door te rijden voordat de politie arriveerde. Bezorgde weggebruikers hadden eerder al melding gemaakt van gevaarlijk rijgedrag van een bestelauto.

Agenten kregen de bestelauto in de buurt van Klazienaveen in het vizier. Toen ze een stopteken gaven, negeerde de bestuurder dit en zette hij de vlucht in. De achtervolging eindigde niet veel later, toen de bestelauto van de weg raakte en in een sloot belandde.

Gearresteerd

Om de bestuurder uit het voertuig te halen, moest de brandweer ter plaatse komen. Na de bevrijding heeft de politie de man gearresteerd voor het verlaten van de plek van het ongeval en het negeren van een stopteken. De toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht.