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Persoon overleden na aanrijding op A9 bij Heiloo, snelweg urenlang afgesloten

Persoon overleden na aanrijding op A9 bij Heiloo, snelweg urenlang afgesloten

Ongeluk

Vandaag, 20:39

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Bij een aanrijding met een auto op de A9 bij Heiloo in Noord-Holland is vrijdagavond een persoon om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde kort voor 18.00 uur. Hoe het slachtoffer op de snelweg terechtkwam, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Door het dodelijke ongeluk is de A9 tussen Akersloot en Heerhugowaard afgesloten. Volgens Rijkswaterstaat blijft de weg naar verwachting tot 22.00 uur dicht.

Vertraging door afsluiting

De afsluiting zorgt voor files in de omgeving. Automobilisten die vanuit Uitgeest komen, moeten rekening houden met ongeveer een half uur vertraging. Vanuit Alkmaar bedraagt de vertraging zo'n vijftien minuten.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daarbij wordt ook een droneteam ingezet om de situatie van bovenaf in kaart te brengen. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren, kunnen terecht bij Slachtofferhulp.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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