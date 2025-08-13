Persoon overleden bij bedrijfsongeval in Uden

Een persoon is woensdagochtend overleden bij een bedrijfsongeval in Uden. De Arbeidsinspectie heeft het ongeluk in onderzoek. Meerdere ambulances en brandvoertuigen zijn aanwezig op het terrein.

Volgens Omroep Brabant zou het ongeluk zijn gebeurd op het terrein van een staalbedrijf. De Arbeidsinspectie kan dit nog niet bevestigen.

Wat er precies is voorgevallen bij het ongeluk is niet bekend. Ook of er gewonden buiten de overleden persoon zijn gevallen, is niet duidelijk.

ANP