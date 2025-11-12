Persoon op fatbike komt in botsing met auto in Oss

De hulpdiensten moesten woensdagmiddag uitrukken voor een ongeval tussen een auto en een persoon op een fatbike in Oss. Aan de Titus Brandsmalaan zijn zij door onbekende reden met elkaar in botsing gekomen. Er is een slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht ter controle.

Of het slachtoffer degene is op de fiets, is niet duidelijk. De auto heeft nauwelijks schade overgehouden aan de aanrijding.