Perrons station Venlo ontruimd en treinverkeer platgelegd om vreemde lucht

Vanwege een vreemde lucht bij een opstelplaats bij station Venlo is het treinverkeer stilgelegd. Dat melden de Veiligheidsregio en de NS. ProRail meldt dat de perrons van het station zijn ontruimd.

"Een medewerker maakte melding van een sterke en hinderlijke lucht. We zijn nu aan het verkennen wat dat precies kan zijn", zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Rond 10.20 uur is een tweede, nauwkeuriger meting uitgevoerd en ook experts van ProRail doen nog metingen.

De geur is waargenomen bij een zogenoemde platte wagon waarop twee tankcontainers staan. Uit eentje zou de stank zijn gekomen, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Die wagon was gekoppeld aan een trein die eerder was binnengekomen en stond dus op het emplacement.

Dat emplacement bevindt zich op de Sloterbeekstraat in Venlo, bij het treinstation. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig. NS hoopt het treinverkeer rond het middaguur te kunnen hervatten.

