Peperdure auto's in vlammen op in Rhoon: schade ruim zes ton

Aan de Rijsdijk in Rhoon zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee luxe auto's in brand gevlogen. Het gaat om een Lamborghini en een Brabus, met een gezamenlijke waarde van bijna 640.000 euro. De branden veroorzaakten flinke schade aan de voertuigen, maar de woning en overkapping gespaard.

De eerste melding betrof een brandende Brabus, een exclusieve auto met een cataloguswaarde van 282.326 euro. Door de brand trok rook de woning binnen, maar de brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Hoewel de voorkant van de Brabus flink beschadigd raakte, liep de naast geparkeerde Lamborghini in eerste instantie slechts lichte schade op.

Opnieuw in brand

Enkele uren later ging de Lamborghini, met een cataloguswaarde van 355.663 euro, alsnog in vlammen op. Ook de Brabus, die al beschadigd was, vatte opnieuw vlam. Beide auto's stonden op dat moment op de oprit, maar volgens de brandweer moesten de voertuigen individueel zijn ontbrand, gezien de afstand ertussen.

Bij aankomst van de brandweer stonden zowel de Lamborghini als de Brabus in lichterlaaie. Het vuur werd opgeschaald naar middelbrand. De voorkanten van beide voertuigen brandden volledig uit. Om de tweede accu van de Lamborghini los te koppelen, moest de brandweer een deur van het voertuig wegknippen.

Het is nog altijd onduidelijk wat de branden heeft veroorzaakt. De totale schade wordt geschat op 637.989 euro. Vermoedelijk zijn beide voertuigen total loss.