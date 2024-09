Pakketbezorger aangehouden na binnenrijden huis Aarlanderveen

De bestuurder van een bestelbus heeft donderdagmiddag veel schade aangericht nadat hij met zijn voertuig een huis is binnen gereden in Aarlanderveen. De bestuurder was pakketbezorger, hij is aangehouden. Waarom hij is aangehouden wil de politie niet zeggen. Ooggetuigen vermoeden dat er drugs in het spel is.

De bestelbus reed op de N231 en raakte voor de kruising met de Dorpsstraat opeens van de weg. Het voertuig reed vervolgens tientallen meters door de berm en kwam tegen de woning tot stilstand.

De bestuurder bleef ongedeerd, de bewoners waren niet thuis.