Paard en wagen belanden in water, paard door brandweer gered

Ongeluk

Vandaag, 20:52

Een paard en wagen zijn zaterdagmiddag in het water terechtgekomen in Leidschendam. Het ongeval gebeurde aan de Meer- En Geerweg. De koetsier, een vrouw, stond bij aankomst van de hulpdiensten op de kant.

De vrouw is vermoedelijk wel in het water terechtgekomen, maar wist zelf aan de kant te komen. Het paard was wel losgekomen van de koets, maar lag nog in het water.

De brandweer kwam met een kraan en een 'paardenbroek' ter plaatse om het dier op de kant te tillen. Dat lukte snel en vrijwel probleemloos. Het dier stond na korte tijd weer op de beentjes.

Ook de wagen is daarna door de brandweer uit het water geplukt.

Door Redactie Hart van Nederland

