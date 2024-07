Overleden persoon gevonden in water Sappemeer, scootmobiel staat naast water

In het Groningse Sappemeer is donderdagmiddag aan de Tripscompagnie een overleden persoon in het water aangetroffen. Dat meldt de politie.

Meerdere hulpverleners kwamen snel ter plaatsen om de persoon uit het water te halen, maar hulp mocht niet meer baten. Langs het water staat een scootmobiel. Of die er iets mee te maken heeft, is nog niet bekend.

"Het is nog onduidelijk om wie het gaat en hoe de persoon daar terecht is gekomen", schrijft politie Groningen op X. "We doen onderzoek naar de identiteit en omstandigheden rondom het overlijden."