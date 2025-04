Overleden paraglider in Sibculo is 53-jarige man uit Nunspeet

De paraglider die zondag bij een ongeluk om het leven is gekomen in Sibculo (Overijssel) is een 53-jarige man uit Nunspeet. Dat meldt de politie.

De paraglider is door onbekende oorzaak neergestort. Hulpdiensten gingen ter plaatse en hebben de man nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval is "in volle gang", schrijft de politie op X.

Hart van Nederland/ANP