Overleden man (76) uit water gehaald bij Dronten, doodsoorzaak onduidelijk

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt nadat een melding binnenkwam van een persoon te water aan de Ankerplaats in Dronten. De man werd bij aankomst snel uit het water gehaald, maar was niet meer te redden. Volgens de politie betreft het een 76-jarige man. Over zijn doodsoorzaak is niks bekend.

De melding kwam rond 20.00 uur binnen, meteen werd de omgeving afgezet. Hoe de man in het ijskoude water is terechtgekomen en of hij afkomstig uit de buurt, is niet bekend.