Drie gewonden nadat balkon instort tijdens studentenfeest in Zwolle

Een studentenfeest in Zwolle eindigde in de nacht van zaterdag op zondag met een instorting van een balkon. De houten constructie, waar enkele studenten op stonden, bezweek en stortte in. Drie personen raakten gewond.

Ambulance, brandweer en politie waren snel ter plaatse voor hulpverlening. Het ongeluk gebeurde in een woning die wordt verhuurd aan studenten. "Daar was op dat moment een feest aan de gang en stonden er te veel mensen op het houten balkon", vertelt een woordvoerder van Veiligheidsregio IJsselland aan Hart van Nederland. "Het balkon heeft dit niet gehouden en zo zijn de mensen drie meter naar beneden gevallen."

Twee slachtoffers liepen hierbij snijwonden op en een derde had last van zijn ribben. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De brandweer heeft de deur naar het balkon dichtgeschroefd zodat deze niet meer open kan en niemand per ongeluk nog kan vallen. Hoe het balkon is ingestort, is niet bekend.