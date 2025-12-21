Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Drie gewonden nadat balkon instort tijdens studentenfeest in Zwolle

Drie gewonden nadat balkon instort tijdens studentenfeest in Zwolle

Ongeluk

Vandaag, 10:53

Link gekopieerd

Een studentenfeest in Zwolle eindigde in de nacht van zaterdag op zondag met een instorting van een balkon. De houten constructie, waar enkele studenten op stonden, bezweek en stortte in. Drie personen raakten gewond.

Ambulance, brandweer en politie waren snel ter plaatse voor hulpverlening. Het ongeluk gebeurde in een woning die wordt verhuurd aan studenten. "Daar was op dat moment een feest aan de gang en stonden er te veel mensen op het houten balkon", vertelt een woordvoerder van Veiligheidsregio IJsselland aan Hart van Nederland. "Het balkon heeft dit niet gehouden en zo zijn de mensen drie meter naar beneden gevallen."

Twee slachtoffers liepen hierbij snijwonden op en een derde had last van zijn ribben. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De brandweer heeft de deur naar het balkon dichtgeschroefd zodat deze niet meer open kan en niemand per ongeluk nog kan vallen. Hoe het balkon is ingestort, is niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.