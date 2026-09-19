Dodelijke aanrijding bij Isala ziekenhuis: slachtoffer is 58-jarige Zwolse

Het slachtoffer dat vrijdag om het leven kwam bij een ongeluk bij het Isala ziekenhuis in Zwolle, is en 58-jarige vrouw uit dezelfde stad. Volgens de politie kwam ze om het leven nadat zij de weg overstak en door een 83-jarige vrouw uit Raalte met haar auto werd geraakt.

De vrouw is nog getest op of zij onder invloed was, maar dat bleek niet het geval te zijn. De politie doet nog verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk aan de Dokter van Heesweg. De getuigen en betrokkenen is slachtofferhulp aangeboden.