Meerdere gewonden bij ongeluk A28, vermoedelijk veroorzaakt door loslopende hond

Ongeluk

Vandaag, 18:00 - Update: 30 minuten geleden

Link gekopieerd

Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een ernstig ongeluk op de A28 bij Zwolle. Volgens een correspondent ter plaatse ging het donderdagmiddag mis in de richting van Staphorst, toen twee auto’s met elkaar in botsing kwamen. Beide voertuigen kwamen tot stilstand tegen de vangrail.

De politie laat aan de correspondent weten dat een loslopende hond op de rijbaan mogelijk de oorzaak van het ongeval was. Het is nog onduidelijk of het dier ook daadwerkelijk geraakt is.

Hulpdiensten paraat

Bij het incident raakten zeven personen gewond. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse om de slachtoffers medische hulp te verlenen. De brandweer hielp bij het bevrijden van inzittenden uit de voertuigen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te landen.

Door het ongeluk werd de A28 volledig afgesloten voor het verkeer. Automobilisten werden omgeleid via de parallelweg. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval.

Door Redactie Hart van Nederland

