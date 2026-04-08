Grote schade nadat vrachtwagen op pijlwagen klapt op A28 bij Zwolle

Op de A28 bij Zwolle is dinsdagavond flinke schade ontstaan na een botsing tussen een vrachtauto en een pijlwagen van Rijkswaterstaat. Het ongeluk gebeurde rond 22.00 uur bij knooppunt Hattemerbroek. De pijlwagen stond daar om een afgesloten rijstrook aan te geven vanwege werkzaamheden.

Waarom de vrachtwagen op de pijlwagen botste, is nog niet duidelijk. Door de klap raakten zowel de vrachtwagen als de pijlwagen zwaar beschadigd en lag de snelweg bezaaid met brokstukken.

Hinder door brokstukken

De ravage zorgde voor flinke hinder. Delen van het puin kwamen zelfs op de andere rijbaan terecht. De vrachtauto eindigde in de berm en liep veel schade op. De chauffeur is nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Het verkeer richting Amersfoort werd omgeleid via de A50 en de A1. Bergers hadden de weg nog voor de ochtendspits weer vrijgemaakt, waardoor het verkeer woensdagochtend weer kon doorrijden.