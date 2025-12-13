Drie gewonden nadat auto tegen woning rijdt in Zuidveen

Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen een woning gereden in het Overijsselse Zuidveen. Daarbij raakten drie personen gewond, onder wie de bestuurder. Zij zijn overgebracht naar een ziekenhuis, bevestigt de politie.

De 24-jarige bestuurder uit de gemeente Westerveld (Drenthe) had vermoedelijk te veel gedronken, zegt een woordvoerder. Bij hem is bloed afgenomen.

Het ongeval gebeurde even voor 01.30 uur. De auto belandde tegen de woning aan de Burgemeester G. W. Stroinkweg en vloog in brand. In de woning raakte niemand gewond. Het is niet bekend hoe de inzittenden eraan toe zijn.