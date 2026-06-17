N36 bij Almelo dicht na ongeval met meerdere vrachtauto's

Bij een groot ongeluk op de N36 bij Almelo zijn meerdere vrachtwagens betrokken, meldt de veiligheidsregio. De chauffeurs zijn bevrijd uit hun cabines. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio deelt niet hoe ernstig zij gewond zijn. Een derde persoon is nagekeken door ambulancepersoneel.

Rijkswaterstaat meldt dat twee vrachtwagens frontaal met elkaar zijn gebotst. Een derde vrachtwagen ligt gekanteld in de berm. De weg tussen Aadorp en Wierden-Noord is in beide richtingen dicht. Dat blijft nog zo totdat de brandweer klaar is met afrondende werkzaamheden, zoals het opruimen van gelekte brandstof, aldus de veiligheidsregio.

Hulpverlening was massaal opgeroepen, waaronder een traumahelikopter.