OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

N36 bij Almelo dicht na ongeval met meerdere vrachtauto's

Ongeluk

Vandaag, 16:26

Link gekopieerd

Bij een groot ongeluk op de N36 bij Almelo zijn meerdere vrachtwagens betrokken, meldt de veiligheidsregio. De chauffeurs zijn bevrijd uit hun cabines. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio deelt niet hoe ernstig zij gewond zijn. Een derde persoon is nagekeken door ambulancepersoneel.

Rijkswaterstaat meldt dat twee vrachtwagens frontaal met elkaar zijn gebotst. Een derde vrachtwagen ligt gekanteld in de berm. De weg tussen Aadorp en Wierden-Noord is in beide richtingen dicht. Dat blijft nog zo totdat de brandweer klaar is met afrondende werkzaamheden, zoals het opruimen van gelekte brandstof, aldus de veiligheidsregio.

Hulpverlening was massaal opgeroepen, waaronder een traumahelikopter.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.