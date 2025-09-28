Terug

Ravage op A28 bij Staphorst na ongeluk met caravan: twee gewonden

Vandaag, 18:00

Op de A28 bij Staphorst zijn zondagmiddag twee mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeval. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt Rijkswaterstaat op X. Bij het ongeluk waren meerdere auto's betrokken, waaronder een voertuig met caravan.

Het ongeluk gebeurde rond 14.15 uur. Volgens De Stentor botste een auto met caravan tegen een geluidswal, waarna een andere auto vol op de caravan knalde. De klap veroorzaakte een enorme ravage: deuren van een auto vlogen eruit, de achterkant van de caravan lag volledig open en de snelweg kwam bezaaid te liggen met brokstukken en spullen.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Politie, brandweer, meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. Twee gewonden zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Omleiding

Door het ongeval werd de A28 volledig afgesloten. Pas rond 18.00 uur kan één rijstrook richting Groningen weer open, de rest blijft nog langer dicht. Het verkeer richting Groningen wordt omgeleid via Emmeloord (N50, A6, A7).

De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.

