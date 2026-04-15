Vrouw overlijdt bij ongeluk met landbouwvoertuig in Sibculo

In het Overijsselse Sibculo, dichtbij de Duitse grens, heeft woensdag een ongeval plaatsgevonden met een landbouwvoertuig. Daarbij is een vrouw overleden, zo meldt de politie.

Een woordvoerder van de politie kan nog niets zeggen over de toedracht van het ongeval. De politie meldt dat het ongeval plaatsvond op een weiland waar op dat moment werkzaamheden werden uitgevoerd. Het onderzoek is nog volop aan de gang, laat een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland weten.